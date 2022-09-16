МИД РФ объявил о расширении ответных санкций против Австралии

Российская Федерация расширила санкции против Австралии в рамках ответных мер на недружественные шаги «коллективного Запада», объявило министерство иностранных дел РФ. Для 41 гражданина Зеленого континента вводится запрет на въезд в Россию.

В чёрный список попали владельцы и топ-менеджеры компаний, выполняющих заказы военно-промышленного комплекса, журналисты и муниципальные депутаты.

Как подчеркнули на Смоленской площади, Москва продолжит расширять черный список применительно к Австралии. В МИД объяснили это тем, что официальная Канберра не собирается менять «антироссийский курс» и сохраняет политически мотивированные ограничительные меры в отношении российских граждан и компаний.

Между тем, США днём ранее ввели новые санкции против более 40 физических и 30 юридических лиц РФ. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в списке, в частности, значатся глава Чечни Рамзан Кадыров и члены его семьи - дети, супруга, «вторая» и «третья» жена.

