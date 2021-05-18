МИД РФ назвал условие для проведения министерской встречи «ближневосточного квартета»
Проведение встречи «ближневосточного квартета» при участии ЕС, России, США и ООН на уровне министров во многом зависит от готовности американской стороны. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов, отвечая на вопрос журналистов о возможных сроках встречи.
«Насчет министерской встречи мы предлагаем, генсекретарь ООН должен скоординировать. Многое зависит от готовности американских коллег», — цитирует Богданова РИА Новости.
Замглавы МИД добавил, что министр иностранных дел Сергей Лавров обсудит вопросы урегулирования на Ближнем Востоке в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Лавров и Блинкен встретятся в конце мая в Рейкьявике на полях совета министров иностранных дел Арктического совета, напоминает «Свободная пресса». Глава российского МИД отмечал, что ожидает «профессионального разговора» о двусторонних отношениях.
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