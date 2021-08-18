МИД РФ назвал инцидент с Навальным «спланированной провокацией»

Инцидент с предполагаемым отравлением блогера и оппозиционера Алексея Навального, произошедший 20 августа 2020 года, был спланированной провокацией против России. Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел России.

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Навальный был экстренно госпитализирован в Омске с признаками отравления, он был в коме. Затем его направили на лечение в ФРГ. В МИД выразили уверенность, что действия властей Германии указывают на то, что это была провокация, "направленная на дискредитацию Российской Федерации в глазах мировой общественности и нанесение ущерба её национальным интересам".

По мнению дипломатов, Германия и ее союзники осуществляют стратегии "комплексного сдерживания нашей страны". Именно в этих целях и было разыграно "дело А. Навального", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве заявили, что Германия не дала никаких "проверяемых доказательств" обвинений в адрес России по ситуации с Навальным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФФРГБерлинАлексей Навальный
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