МИД РФ назвал инцидент с Навальным «спланированной провокацией»

Навальный был экстренно госпитализирован в Омске с признаками отравления, он был в коме. Затем его направили на лечение в ФРГ. В МИД выразили уверенность, что действия властей Германии указывают на то, что это была провокация, "направленная на дискредитацию Российской Федерации в глазах мировой общественности и нанесение ущерба её национальным интересам".

По мнению дипломатов, Германия и ее союзники осуществляют стратегии "комплексного сдерживания нашей страны". Именно в этих целях и было разыграно "дело А. Навального", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве заявили, что Германия не дала никаких "проверяемых доказательств" обвинений в адрес России по ситуации с Навальным.

