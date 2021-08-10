«Уголовка» за донаты. Юристы рассказали, что ждет сторонников ФБК

Алексей Попов и Денис Широков из Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» объяснили, что за любую поддержку структур Навального грозит уголовная ответственность. 

Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (запрещены в России, признаны иноагентами и экстремистскими организациями) включены в официальный перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Это означает, что уголовная ответственность теперь грозит людям, которые так или иначе сотрудничают с данными организациями, взаимодействуют с ними или выражают поддержку, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов.

«Всем придется прекратить любые отношения с этими организациями, потому что это будет сулить для них уголовную ответственность. Фактически деятельность этих организаций запрещена, объявлена вне закона, если они не будут добиваться в судах каких-то отмены этих решений. Никакое сотрудничество с этими организациями, даже поддержка этих организаций невозможна», - отметил Попов.
Против экс-руководителей ФБК и «Штабов Навального» возбудили уголовное дело

«Любое содействие может рассматриваться как пособничество экстремистской организации. За это предусмотрена и административная, и уголовная ответственность», - добавил, со своей стороны, его коллега, адвокат Денис Широков.

Ранее арестованного блогера Юрия Хованского также включили в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Хованского задержали в июне из-за исполнения им песни про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. В отношении блогера было возбуждено уголовное дело по статье «публичное оправдание терроризма в интернете».

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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:ИноагентыЭкстремистыБорьба С Терроризмом
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