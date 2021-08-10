«Уголовка» за донаты. Юристы рассказали, что ждет сторонников ФБК

Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (запрещены в России, признаны иноагентами и экстремистскими организациями) включены в официальный перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Это означает, что уголовная ответственность теперь грозит людям, которые так или иначе сотрудничают с данными организациями, взаимодействуют с ними или выражают поддержку, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов.

«Всем придется прекратить любые отношения с этими организациями, потому что это будет сулить для них уголовную ответственность. Фактически деятельность этих организаций запрещена, объявлена вне закона, если они не будут добиваться в судах каких-то отмены этих решений. Никакое сотрудничество с этими организациями, даже поддержка этих организаций невозможна», - отметил Попов.