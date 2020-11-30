МИД РФ: Москва не будет обсуждать с Вашингтоном тему Крыма

России и США необходимо работать над своими взаимоотношениями, однако государствам нечего обсуждать по теме Крыма и санкций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе выступления на форуме «Диалог Форт-Росс».

По словам замглавы МИД, касающиеся Крыма вопросы — «это не проблема, всё уже давно решено».

Рябков отметил, что Россия не рассматривает возможность обмена санкциями с США, и этот вопрос «не существует на повестке дня». При этом за американской стороной остаётся право вводить и наращивать ограничения, однако дипломат добавил, что в определённый момент такая политика покажет свою неэффективность.

В результате референдума в 2014 году Крым вновь стал частью России. Около 96% жителей полуострова поддержали вхождение региона в состав РФ. Большая часть мирового сообщества не поддержала присоединение Крыма к России. Однако, по словам президента РФ Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова «закрыт окончательно».

