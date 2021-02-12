МИД РФ: Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если инициатором будет ЕС
Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если инициатором будет ЕС, заявили ТАСС в министерстве.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в эфире шоу «Соловьев LIVE», что Москва не исключает разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель будет накладывать санкции на наиболее чувствительные секторы российской экономики.
После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра иностранных дел Сергея Лаврова о возможном разрыве с Евросоюзом искажены. По словам Пескова, Россия хочет развивать отношения с ЕС, не хочет их разрывать и не будет инициатором разрыва.
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