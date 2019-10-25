МИД РФ и Дании обсудили возможности активизации сотрудничества
Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов провел переговоры с главой МИД Дании Йеппе Кофодом. Как отмечается в сообщении российского МИД, встреча дипломатов прошла в пятницу в Копенгагене.
В рамках обсуждения развития двусторонних отношений был рассмотрен график политконтактов и совместных мероприятий, в том числе в рамках экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Также в ходе встречи Титов и Кофод обсудили взаимодействие на Севере и в Арктике, обменялись мнениями по вопросам безопасности в регионе Балтийского моря. Кроме того, в разговоре были затронуты актуальные международные вопросы, в том числе, ситуации на Украине и Сирии.
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