МИД РФ и Дании обсудили возможности активизации сотрудничества

Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов провел переговоры с главой МИД Дании Йеппе Кофодом. Как отмечается в сообщении российского МИД, встреча дипломатов прошла в пятницу в Копенгагене.

В рамках обсуждения развития двусторонних отношений был рассмотрен график политконтактов и совместных мероприятий, в том числе в рамках экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также в ходе встречи Титов и Кофод обсудили взаимодействие на Севере и в Арктике, обменялись мнениями по вопросам безопасности в регионе Балтийского моря. Кроме того, в разговоре были затронуты актуальные международные вопросы, в том числе, ситуации на Украине и Сирии.



