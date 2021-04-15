МИД Польши вызвал российского посла
Пресс-секретарь посольства России в Польше Владимир Александров заявил, что посол РФ Сергей Андреев был вызван в МИД республики, сообщает ТАСС.
От каких-либо комментиариев Александров отказался.
Польское агентство печати сообщило, что вызов российского посла в МИД Польши был связан с новыми санкциями США против России, а также с ситуацией на российско-украинской границе.
Ранее по этой же причине российского посла в Великобритании Андрея Келина вызвали в британский МИД, сообщает RT. В ведомстве дипломату выразили глубокую обеспокоенность Соединённого Королевства, в том числе, по поводу злонамеренных действий, включая кибервторжения и вмешательство в демократические процессы.
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