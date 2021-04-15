МИД Польши вызвал российского посла

Пресс-секретарь посольства России в Польше Владимир Александров заявил, что посол РФ Сергей Андреев был вызван в МИД республики, сообщает ТАСС.

От каких-либо комментиариев Александров отказался.

Польское агентство печати сообщило, что вызов российского посла в МИД Польши был связан с новыми санкциями США против России, а также с ситуацией на российско-украинской границе.

Ранее по этой же причине российского посла в Великобритании Андрея Келина вызвали в британский МИД, сообщает RT. В ведомстве дипломату выразили глубокую обеспокоенность Соединённого Королевства, в том числе, по поводу злонамеренных действий, включая кибервторжения и вмешательство в демократические процессы.