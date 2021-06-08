МИД Польши возмутил новый государственный праздник в Белоруссии

Польша возмущена установлением в Белоруссии Дня народного единства в честь присоединения польских земель в 1939 году. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Польши.

Ранее стало известно, что в Белоруссии учредили новый государственный праздник —День народного единства, который будут отмечать 17 сентября. В пресс-службе президента Белоруссии объяснили, что 17 сентября 1939 года (день входа советских войск на территорию находившейся в составе Польши Западной Белоруссии – прим. НСН) стал «актом исторической справедливости» в отношении белорусов, разделенных в 1921 году в соответствии с Рижским мирным договором.

«Основывать историческую политику Белоруссии на наследии пакта Сталина и Гитлера совершенно непонятно. Это жест, вписывающийся в российские действия, направленные на реинтерпретацию чрезвычайно сложной истории нашего региона», — цитирует РИА Новости заявление польского МИД.

В ведомстве считают, что подобные действия затруднят «диалог и взаимопонимание» Белоруссии со странами-соседями и европейскими государствами.

Кроме того, в польском МИД назвали новый праздник в честь факта включения Белоруссии в состав СССР «прославлением советского наследия», «попыткой отрезать Белоруссию от ее истинных корней», а также «актом, подрывающим независимость и суверенитет» страны.

