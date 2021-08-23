МИД Пакистана призвал все страны начать диалог с талибами
Пакистан обратился ко всем странам мирового сообщества c просьбой начать диалог с запрещенным в РФ движением "Талибан", члены которого захватили власть в Афганистане. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.
По мнению Куреши, мировому сообществу следует "оставаться в контакте с талибами", - цитирует Куреши местный телеканал Geo TV. Министр также заявил о планах посетить Иран, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Целью визита станет обсуждение ситуации, сложившейся в Афганистане.
Глава МИД подчеркнул, что Пакистан будет содействовать установлению мира в этой стране. Он вырази надежду, что другие государства региона последуют его примеру.
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