МИД: ОДКБ проведет серию военных учений в Центральной Азии

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет серию учений в Центральной Азии. Об этом заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян в беседе с РИА Новости.

Как отметил дипломат, Москва прилагает усилия по развитию потенциала организации как структуры, ответственной за поддержание стабильности в странах ОДКБ и на евразийском пространстве.

«В ближайшие недели планируется серия учений с различными компонентами Коллективных сил Организации на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана, нацеленных на отработку совместных действий по защите стабильности в Центральноазиатском регионе, коллективной безопасности», — подчеркнул Агасандян.

Дипломат также указал на интерес к работе ОДКБ со стороны некоторых евразийских государств, которые разделяют мнение о важности формирования единого и неделимого пространства безопасности.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил о сложной обстановке на южных границах зоны ОДКБ, по словам министра, она обостряется, напоминает Ura.ru.

