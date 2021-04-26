МИД направил США ноту об изменении порядка поездок дипломатов по стране
Россия вручила США ноту об изменениях порядка поездок американских дипломатов по стране. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков проинформировал временного поверенного в делах США в Москве Барта Гормана накануне.
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По его словам, в скором времени будут приняты меры в связи с враждебными действиями США. Меры коснуться порядка поездок дипломатов по территории РФ, сообщает ТАСС. Известно также, что на встрече обсуждались и другие вопросы двусторонних отношений.
Напомним, что российско-американские отношения обострились после введения 15 апреля Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы. Ограничения коснулись не только юридических и физических лиц, но и госдолга РФ.
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