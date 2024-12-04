МИД КНР отказался комментировать ситуацию в Южной Корее
Китайские власти обратили внимание на происходящее в Южной Корее. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
При этом он отметил, что Пекин не комментирует внутренние дела республики Корея.
«Надеемся, что южнокорейские власти примут эффективные меры для обеспечения надлежащей безопасности китайских граждан и учреждений в стране», подчеркнул дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ситуацию в Южной Корее тревожной и внимательно следят за развитием событий, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru