МИД КНР отказался комментировать ситуацию в Южной Корее

Китайские власти обратили внимание на происходящее в Южной Корее. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

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При этом он отметил, что Пекин не комментирует внутренние дела республики Корея.

«Надеемся, что южнокорейские власти примут эффективные меры для обеспечения надлежащей безопасности китайских граждан и учреждений в стране», подчеркнул дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ситуацию в Южной Корее тревожной и внимательно следят за развитием событий, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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