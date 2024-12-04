МИД КНР отказался комментировать ситуацию в Южной Корее

При этом он отметил, что Пекин не комментирует внутренние дела республики Корея.

«Надеемся, что южнокорейские власти примут эффективные меры для обеспечения надлежащей безопасности китайских граждан и учреждений в стране», подчеркнул дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ситуацию в Южной Корее тревожной и внимательно следят за развитием событий, сообщает RT.

