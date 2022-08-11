СМИ: конфликт КНР и США станет кошмаром для всего мира

Возможный военный конфликт между КНР и США после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань грозит вылиться в экономическую катастрофу, последствия которой будет ощущать весь мир, пишет обозреватель The Telegraph Роджер Бутль.

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Он не исключает переход противостояния на военный уровень, последствия чего будут разрушительны. По данным издания, роль острова в мировой экономике нельзя недооценивать, так как на долю Тайваня приходится 15 процентов мирового экспорта товаров. Потенциальная блокада острова Китаем вызовет очередной удар по поставкам в различные страны мира.

Ранее Китай призвал США уважать интересы Пекина и отказаться от иллюзии контроля над КНР с помощью Тайваня. С таким обращением выступил официальный представитель китайского Минобороны У Цянь.

По словам Пелоси, США не позволят Китаю «изолировать Тайвань».

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