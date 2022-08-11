СМИ: конфликт КНР и США станет кошмаром для всего мира
Возможный военный конфликт между КНР и США после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань грозит вылиться в экономическую катастрофу, последствия которой будет ощущать весь мир, пишет обозреватель The Telegraph Роджер Бутль.
Он не исключает переход противостояния на военный уровень, последствия чего будут разрушительны. По данным издания, роль острова в мировой экономике нельзя недооценивать, так как на долю Тайваня приходится 15 процентов мирового экспорта товаров. Потенциальная блокада острова Китаем вызовет очередной удар по поставкам в различные страны мира.
Ранее Китай призвал США уважать интересы Пекина и отказаться от иллюзии контроля над КНР с помощью Тайваня. С таким обращением выступил официальный представитель китайского Минобороны У Цянь.
По словам Пелоси, США не позволят Китаю «изолировать Тайвань».
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