МИД Китая поздравил Байдена с победой на выборах
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь поздравил кандидата от демократической партии Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США.
Выступая на брифинге Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай «уважает выбор американского народа», и что в Пекине понимают, что результаты выборов «будут определены в соответствии с законом и другими процедурами США».
Президентские выборы в США прошли 3 ноября, однако подсчёт голосов всё ещё продолжается в двух штатах - Северная Каролина и Джорджия. Победителя выборов официально объявят 14 декабря. По оценке ведущих американских СМИ, Байден набрал необходимое количество голосов.
Сам Байден уже объявил о своей победе на выборах, с чем не согласен действующий президент Дональд Трамп, который заявил о решении обращаться в суды относительно подсчёта голосов.
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