МИД Китая: Дружба с Россией «прочна как скала»

Дружба Китая и России нерушима, а сплочённость двух стран «прочна как скала», и никакие внешние факторы не повлияют на стратегическое взаимодействие двух стран, заявил министр иностранных дел КНР Ван И после визита в РФ. Его слова приводит РИА Новости.

По словам китайского дипломата, отношения Пекина и Москвы имеют большое значение для поддержания мира и безопасности. Как отметил Ван И, стороны уже обозначили общую позицию почти по всем международным вопросам.

«Китай и Россия уже стали важной стабилизирующей силой в современных международных отношениях», - отметил глава МИД КНР.

Ван И приезжал в Москву 11 сентября, где на полях заседания Совета МИД ШОС провёл переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

