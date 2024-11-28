МИД ФРГ вызвал посла России из-за высылки журналистов ARD
МИД Германии вызвал посла России на фоне высылки журналистов немецкого телеканала ARD, сообщила глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.
По ее словам, высылка сотрудников ARD является неприемлемой, и у Москвы нет оснований для подобной реакции.
Ранее сообщалось, что бюро Первого канала в Германии будет закрыто. Сотрудникам корпункта телеканала в Берлине Ивану Благому и Дмитрию Волкову предписано покинуть ФРГ в первой половине декабря. Отмечается, что решение мотивировано «интересами политики безопасности».
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия в ответ на это вышлет двух журналистов немецкой медиагруппы ARD. При этом она уточнила, что возможность аккредитации новых сотрудников ARD будет рассмотрена после возобновления деятельности корпункта «Первого канала», передает «Радиоточка НСН».
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