МИД ФРГ отреагировал на отмену рейсов Lufthansa
В МИД ФРГ ознакомились с сообщениями СМИ об отмене ряда рейсов авиакомпании Lufthansa в Россию, однако пока не знают о причинах инцидента, сообщает в среду ТАСС.
2 июня стало известно, что Lufthansa, отказавшаяся от полетов над Белоруссией, отменила в среду рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно из-за отсутствия соответствующих разрешений.
«Мы приняли к сведению сообщения прессы, но пока не располагаем информацией о том, что конкретно произошло или на какой правовой основе и с какой стороны были предприняты шаги», - сказала журналистам представитель МИД Германии Мария Адебар.
После инцидента с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair, экстренно севшим в Минске 23 мая из-за сообщения о бомбе, и задержания находившегося на его борту основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, ряд европейских авиакомпаний направили международные рейсы в облет Белоруссии.
Это привело к отмене ряда московских рейсов французской Air France и австрийской Austrian Airlines из-за отсутствия разрешений от российской стороны на корректировку маршрутов.
МИД Австрии 27 мая назвал «непонятным» решение России в отношении Austrian Airlines.
После отмены немецкой авиакомпанией Lufthansa рейсов между Франкфуртом и российскими городами глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что вопрос с предоставлением разрешения на выполнение рейсов между Россией и Германией решен.
Между тем, юрист Андрей Лухин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился в официальной версии отмены полетов, допустив существование «политического момента».
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