МИД Финляндии пригласил дипломата РФ из-за российского самолета
11 июня 202511:37
Министерство иностранных дел Финляндии пригласило российского дипломата в связи с якобы имевшим место нарушением воздушного пространства страны самолетом РФ. Об этом пишет Reuters.
«Министерство иностранных дел пригласило временного поверенного в делах посольства России выступить по этому вопросу», - отмечает агентство.
По данным Reuters, выступление ожидается сегодня.
Между тем премьер Финляндии Петтери Орпо выразил надежду, что США введут новые санкции против РФ, чтобы склонить Москву к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Финляндии пригласил дипломата РФ из-за российского самолета
- Главу филиала «Россельхозбанка» в Орле задержали за перевод 2,4 млн евро за рубеж
- При взрыве газа в Армении два человека погибли и 10 пострадали
- Трибьют Shocking Blue выступит на «Квартирнике ROCK FM»
- Трехкратный обладатель Кубка Гагарина вратарь Шарыченков завершил карьеру
- Власти Приднестровья ввели режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа
- В Бурятии выявили ферму для майнинга криптовалюты, установленную в «Камазе»
- МВД: В России находятся более 638 тысяч детей мигрантов
- Поэтесса Инна Теплова умерла в возрасте 37 лет
- В Курской области трое детей пострадали при атаке ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru