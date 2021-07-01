МИД Чехии опроверг сообщения о вызове посла в МИД России

Министерство иностранных дел Чехии опровергло сообщение о вызове посла республики в МИД России из-за претензий по взрывам во Врбетице в 2014 году. Об этом заявила представитель чешского внешнеполитического ведомства Эва Давидова в беседе с агентством ЧТК.

СМИ: Чехия потребовала от России €25,5 млн за взрывы во Врбетице

«Могу опровергнуть, что господин посол [Чехии] был вызван [в МИД РФ], как сообщили зарубежные агентства», — сообщила Давидова.

Представитель МИД Чехии уточнила, что подробности станут известны позднее.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку вызвали в российское дипведомство на фоне заявлений Праги о компенсациях за взрывы во Врбетице, напоминает «Свободная пресса». Чехия потребовала от Москвы более 25 млн евро за материальный ущерб от инцидента, в причастности к которому обвиняют российские спецслужбы, отмечает журнал «Профиль».

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Фото: www.mzv.cz
ТЕГИ:ОпровержениеМИДМИД РФЧехия
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