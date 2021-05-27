МИД Австрии назвал «непонятным» решение России в отношении Austrian Airlines
МИД Австрии отреагировал на позицию российской стороны, не давшей разрешение самолету авиакомпании Austrian Airlines на изменение маршрута рейса Вена-Москва в обход Белоруссии, сообщает ТАСС.
"Российская реакция нам абсолютно непонятна", - говорится в заявлении австрийского внешнеполитического ведомства. При этом позиция Вены донесена до посла России в Австрии.
Ранее стало известно, что австрийская авиакомпания Austrian Airlines отменила в четверг рейс из Вены в Москву, который должен был лететь в обход воздушного пространства Белоруссии.
Как сообщил ТАСС представитель авиакомпании, Austrian Airlines приостановила полеты над Белоруссией, в связи с чем ей надо было скорректировать маршрут и получить соответствующее разрешение от России. Однако, по его словам, российские власти не дали компании такое разрешение, что стало причиной отмены рейса.
Помимо Austrian Airlines аналогичные проблемы возникли у французской авиакомпании Air France, 26 и 27 мая отменившей рейс Париж-Москва из-за проблем, вызванных необходимостью обхода воздушного пространства Белоруссии.
После инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска 23 мая самолета Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, и задержания находившегося на борту основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, ряд стран закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа», некоторые из них прекратили авиасообщение с Белоруссией.
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