МИД Австрии назвал «непонятным» решение России в отношении Austrian Airlines

МИД Австрии отреагировал на позицию российской стороны, не давшей разрешение самолету авиакомпании Austrian Airlines на изменение маршрута рейса Вена-Москва в обход Белоруссии, сообщает ТАСС.

"Российская реакция нам абсолютно непонятна", - говорится в заявлении австрийского внешнеполитического ведомства. При этом позиция Вены донесена до посла России в Австрии.

Ранее стало известно, что австрийская авиакомпания Austrian Airlines отменила в четверг рейс из Вены в Москву, который должен был лететь в обход воздушного пространства Белоруссии.

Как сообщил ТАСС представитель авиакомпании, Austrian Airlines приостановила полеты над Белоруссией, в связи с чем ей надо было скорректировать маршрут и получить соответствующее разрешение от России. Однако, по его словам, российские власти не дали компании такое разрешение, что стало причиной отмены рейса.

Помимо Austrian Airlines аналогичные проблемы возникли у французской авиакомпании Air France, 26 и 27 мая отменившей рейс Париж-Москва из-за проблем, вызванных необходимостью обхода воздушного пространства Белоруссии.

После инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска 23 мая самолета Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, и задержания находившегося на борту основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, ряд стран закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа», некоторые из них прекратили авиасообщение с Белоруссией.

