Россия не просила Армению участвовать в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

Глава МИД высказался о возможном давлении Москвы на Ереван с целью его участия в военных действиях с учетом военного союза двух стран. Мирзоян указал, что Армении «никогда не предлагали» присоединиться к конфликту на Украине и «не ожидали каким-либо образом» этого.

«Такой попытки не было», — рассказал министр в интервью финскому агентству Lännen Media.

Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что США стремятся полностью подчинить Армению путем навязывания идеологии демократизации, пишет Ura.ru.

