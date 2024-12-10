МИД Армении: Россия не просила Ереван участвовать в конфликте на Украине
Россия не просила Армению участвовать в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.
Глава МИД высказался о возможном давлении Москвы на Ереван с целью его участия в военных действиях с учетом военного союза двух стран. Мирзоян указал, что Армении «никогда не предлагали» присоединиться к конфликту на Украине и «не ожидали каким-либо образом» этого.
«Такой попытки не было», — рассказал министр в интервью финскому агентству Lännen Media.
Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что США стремятся полностью подчинить Армению путем навязывания идеологии демократизации, пишет Ura.ru.
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