МИД Абхазии заявил о прекращении Россией соцвыплат врачам и учителям

Россия приостановила касающиеся учителей, врачей и силовиков социальные выплаты в Абхазии. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел республики Сергей Шамба.

«С первого сентября было приостановлено финансирование по некоторым выплатам. Они касаются врачей, учителей, силовых структур и прочего», — указал глава МИД.

Кроме того, Шамба предупредил, что поставки электроэнергии в Абхазию зимой будут оплачиваться «по коммерческим ценам». Премьер-министр республики Александр Анкваб получил соответствующий документ 2 сентября.

Как отметил глава МИД, ограничения связаны с невыполнением Абхазией ряда обязательств, что могло «повлечь за собой определенные санкции», пишет «Свободная пресса».

По данным СМИ, приостановка выплат произошла из-за того, что Абхазия не ратифицировала документ о взаимном признании судебных и арбитражных решений, не обеспечила вступление в действие соглашения о реализации компаниями из РФ инвестиционных проектов в республике, а также не отменила ограничения для российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости.

