Мичиганский суд отклонил иск Трампа об остановке подсчёта голосов

Суд штата Мичиган отказал избирательному штабу президента США Дональда Трампа в приостановке подсчёта голосов, сообщает агентство «Рейтер».

Ранее штаб республиканца подал иск в суд Мичигана с требованием остановить подсчёт голосов до того, как представителям штаба предоставят доступ к бюллетеням. Штаб подозревает команду кандидата в президенты США Джо Байдена в манипуляциях с голосами в ряде штатов, в числе которых Мичиган.

Судья Претензионного суда Мичигана Синтия Стивенс на заседании в четверг вынесла решение отказать команде Трампа в удовлетворении иска.

Всеобщие выборы состоялись в США 3 ноября. За пост президента страны борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в ряде штатов продолжается подсчёт голосов. По данным Associated Press, в президентской гонке лидирует Байден, получивший 264 голоса выборщиков.





