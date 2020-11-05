Мичиганский суд отклонил иск Трампа об остановке подсчёта голосов
Суд штата Мичиган отказал избирательному штабу президента США Дональда Трампа в приостановке подсчёта голосов, сообщает агентство «Рейтер».
Ранее штаб республиканца подал иск в суд Мичигана с требованием остановить подсчёт голосов до того, как представителям штаба предоставят доступ к бюллетеням. Штаб подозревает команду кандидата в президенты США Джо Байдена в манипуляциях с голосами в ряде штатов, в числе которых Мичиган.
Судья Претензионного суда Мичигана Синтия Стивенс на заседании в четверг вынесла решение отказать команде Трампа в удовлетворении иска.
Всеобщие выборы состоялись в США 3 ноября. За пост президента страны борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в ряде штатов продолжается подсчёт голосов. По данным Associated Press, в президентской гонке лидирует Байден, получивший 264 голоса выборщиков.
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