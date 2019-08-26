Метод Македонского не выход. Эксперт о качествах, которые нужны главе Ингушетии

Президент России Владимир Путин внес в Народное собрание Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики. Претенденты выдвинуты партиями, которые представлены в Госдуме и парламенте республики. Это депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев, специалист ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов и временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Больше всего шансов стать руководителем республики у исполняющего обязанности её главы - в силу объективных причин. Об этом в комментарии НСН заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Во-первых, потому что, вероятно, президент назначил и.о. того, кому он больше доверяет и на чьи способности и опыт рассчитывает. Во-вторых, человек, исполняющий обязанности, демонстрирует в ходе своей деятельности те самые способности и умения. У него очевидное преимущество, поскольку может показать дела, а не только слова. Первое, чем должен обладать руководитель национальной республики, тем более, с такой непростой судьбой, это терпение, умение доносить до людей свою точку зрения. Ведь беспорядки, например, возникали там не потому, что какая-то из сторон хотела зла, а потому, что стороны по-разному понимали добро. Тем более, когда речь идёт о границах своего дома, ведь Ингушетия маленькая, она для каждого жителя дом. Никто не хотел ничего плохого – ни глава Ингушетии, ни глава Чечни, однако волнения оказались масштабными. Поэтому, главное для руководителя – выдержка, осторожность, компетенция. Ведь, если дела не пойдут, никакие личные качества не помогут», - отметил собеседник НСН.

Одним из самых сложных вопросов, которые предстоит решать новому лидеру Ингушетии, эксперт назвал проблему Пригородного района.

«Этот вопрос острее даже, чем о границе. Дело в том, что не существует решения, которое могло бы удовлетворить обе стороны. Кому бы эта территория ни досталась, остальные будут недовольны, причём, глубинной обидой. У нового лидера республики может появиться желание ударом Александра Македонского разрубить Гордиев узел, но, боюсь, что это будет очень опасно, поскольку на Кавказе вопрос территорий, это очень серьёзно», - подчеркнул политолог.