Метод Македонского не выход. Эксперт о качествах, которые нужны главе Ингушетии
Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью НСН оценил шансы кандидатов на пост главы республики, представленных президентом РФ,
Президент России Владимир Путин внес в Народное собрание Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики. Претенденты выдвинуты партиями, которые представлены в Госдуме и парламенте республики. Это депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев, специалист ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов и временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Больше всего шансов стать руководителем республики у исполняющего обязанности её главы - в силу объективных причин. Об этом в комментарии НСН заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
«Во-первых, потому что, вероятно, президент назначил и.о. того, кому он больше доверяет и на чьи способности и опыт рассчитывает. Во-вторых, человек, исполняющий обязанности, демонстрирует в ходе своей деятельности те самые способности и умения. У него очевидное преимущество, поскольку может показать дела, а не только слова. Первое, чем должен обладать руководитель национальной республики, тем более, с такой непростой судьбой, это терпение, умение доносить до людей свою точку зрения. Ведь беспорядки, например, возникали там не потому, что какая-то из сторон хотела зла, а потому, что стороны по-разному понимали добро. Тем более, когда речь идёт о границах своего дома, ведь Ингушетия маленькая, она для каждого жителя дом. Никто не хотел ничего плохого – ни глава Ингушетии, ни глава Чечни, однако волнения оказались масштабными. Поэтому, главное для руководителя – выдержка, осторожность, компетенция. Ведь, если дела не пойдут, никакие личные качества не помогут», - отметил собеседник НСН.
Одним из самых сложных вопросов, которые предстоит решать новому лидеру Ингушетии, эксперт назвал проблему Пригородного района.
«Этот вопрос острее даже, чем о границе. Дело в том, что не существует решения, которое могло бы удовлетворить обе стороны. Кому бы эта территория ни досталась, остальные будут недовольны, причём, глубинной обидой. У нового лидера республики может появиться желание ударом Александра Македонского разрубить Гордиев узел, но, боюсь, что это будет очень опасно, поскольку на Кавказе вопрос территорий, это очень серьёзно», - подчеркнул политолог.
Юнус-Бек Евкуров, руководивший Ингушетией в течение 12 лет, в июне объявил о сложении с себя полномочий. Это решение он объяснил «разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики». Временно возглавивший регион Махмуд-Али Калиматов ранее был прокурором Ингушетии. Выборы главы республики Народным собранием пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Пригородный район входит в состав Северной Осетии. До 1944 года его восточная часть входила в Чечено-Ингушскую АССР. 7 марта 1944 года, после депортации чеченцев и ингушей в Казахстан и Среднюю Азию, территория была включена в состав Северо-Осетинской АССР.
24 ноября 1956 года президиум ЦК КПСС принял постановление о восстановлении национальной автономии чеченского и ингушского народов, однако Пригородный район остался в составе Северной Осетии - взамен двух районов, переданных Чечено-Ингушетии из состава Ставропольского края. 4 июня 1992 года Верховный совет РФ в рамках реабилитации репрессированных народов принял закон «Об образовании Ингушской республики в составе РФ», без демаркации границ, которые до сих пор не определены.
31 октября того же года в Пригородном районе был спровоцирован вооружённый конфликт между ингушами и осетинами. Ингушское население было вынуждено покинуть свои дома и бежать в соседнюю Ингушетию. За период после конфликта стороны неоднократно подписывали соглашения о преодолении его последствий, однако договоры не устранили всех проблем.
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