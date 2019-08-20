Мэром Риги стал Олег Буров
20 августа00:57
Должность мэра Риги занял врио главы города Олег Буров, выступающий от партии "Честь служить Риге" (ЧСР). Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства, политик получил 35 голосов из 60. Такое решение было принято в ходе внеочередного заседания городского парламента.
Отмечается, что соперник Бурова - Виестурс Зепс от партии "Для развития Латвии" набрал 12 голосов.
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