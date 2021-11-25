Меркель заявила о готовности вести диалог с Россией по Украине

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что Германия открыта для диалога с Россией, но Евросоюз готов ввести санкции против России при обострении отношений с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет дорого стоить», — подчеркнула Меркель после переговоров с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.

Меркель заявила, что не удивлена публикацией переписки с Лавровым

В то же время политик выразила сожаление, что не смогла принять участие в «нормандской встрече». Канцлер отметила, что у Германии «должна оставаться открытой дверь для диалога» с Россией по вопросу украинского урегулирования.

Ранее разведка США сообщила, что Россия может вторгнуться на территорию Украины. В Кремле заявили, что такие заявление «только камуфляж для агрессивных помыслов».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияАнгела Меркель
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