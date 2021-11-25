Меркель заявила о готовности вести диалог с Россией по Украине

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что Германия открыта для диалога с Россией, но Евросоюз готов ввести санкции против России при обострении отношений с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет дорого стоить», — подчеркнула Меркель после переговоров с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.