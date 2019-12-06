Меркель впервые за 14 лет на посту канцлера посетила Освенцим

Канцлер Германии Ангела Меркель в первый раз за 14 лет на своем посту приехала в концентрационный лагерь под городом Освенцим (Польша). Об этом сообщает Интерфакс.

Меркаль побывала в музее лагеря, в частности, посетила газовую камеру. Также она возложила венок на месте убийств узников лагеря. Канцлера сопровождал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.