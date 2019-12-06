Меркель впервые за 14 лет на посту канцлера посетила Освенцим
Канцлер Германии Ангела Меркель в первый раз за 14 лет на своем посту приехала в концентрационный лагерь под городом Освенцим (Польша). Об этом сообщает Интерфакс.
Меркаль побывала в музее лагеря, в частности, посетила газовую камеру. Также она возложила венок на месте убийств узников лагеря. Канцлера сопровождал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Немецкий политик отметила, что она испытывает стыд за совершенные в Германией преступления. Кроме того, Меркель призвала к борьбе с антисемитизмом в Европе, подчеркнув в этом особую роль Германии.
Лидер ФРГ отметила, что "эта ответственность навсегда стала частью национальной самобытности немцев, и это никогда не изменится".
Визит Меркель состоялся по приглашению Фонда Освенцим-Биркенау. В Освенциме с 1941 по 1945 годы погибли около 1,4 млн человек, среди них 1,1 млн - евреи.
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