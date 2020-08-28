Меркель призвала не связывать судьбу «Северного потока-2» с делом Навального

В Германии считают, что «Северный поток-2» должен быть достроен, заявила в пятницу, 28 августа, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она, в частности, выступила против экстерриториальных санкций США, передаёт ТАСС. Увязывать «Северный поток-2» с делом Алексея Навального нецелесообразно – это экономический проект, добавила Меркель.

Вместе с тем, по словам канцлера, она «инициирует европейскую реакцию», когда в ситуации с Навальным появится больше ясности.

Навальный уже неделю находится в немецкой клинике Charite. Информации о его состоянии в последние дни нет. Сторонники политика полагают, что его могли отравить. Германия, Великобритания, НАТО и Евросоюз уже призвали провести прозрачное расследование.

