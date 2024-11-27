Меркель призвала к ускоренному выстраиванию в НАТО системы сдерживания России

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала как можно быстрее создать в НАТО убедительную систему сдерживания против России. Об этом политик заявила на презентации своих мемуаров в Берлине.

«Я думаю и потому пишу, что сейчас действительно необходимо очень быстро выстроить убедительную систему сдерживания», — указала Меркель, говоря об обеспечении безопасности ФРГ.

По словам бывшего канцлера, сейчас эта задача «не стала проще, чем было раньше», и ситуация не улучшилась с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа. Меркель подчеркнула, что Европа не может заниматься сдерживанием в одиночку, а Соединенные Штаты должны быть также заинтересованы в таком сотрудничестве.

Ранее Ангела Меркель заявила, что Киеву и его западным партнерам нужно будет начать диалог с Россией об урегулировании конфликта на Украине, напоминает РЕН ТВ.

