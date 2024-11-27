Меркель призвала к ускоренному выстраиванию в НАТО системы сдерживания России
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала как можно быстрее создать в НАТО убедительную систему сдерживания против России. Об этом политик заявила на презентации своих мемуаров в Берлине.
«Я думаю и потому пишу, что сейчас действительно необходимо очень быстро выстроить убедительную систему сдерживания», — указала Меркель, говоря об обеспечении безопасности ФРГ.
По словам бывшего канцлера, сейчас эта задача «не стала проще, чем было раньше», и ситуация не улучшилась с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа. Меркель подчеркнула, что Европа не может заниматься сдерживанием в одиночку, а Соединенные Штаты должны быть также заинтересованы в таком сотрудничестве.
Ранее Ангела Меркель заявила, что Киеву и его западным партнерам нужно будет начать диалог с Россией об урегулировании конфликта на Украине, напоминает РЕН ТВ.
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