Меркель призвала Евросоюз к прямому диалогу с Россией
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европейский союз не должен довольствоваться только анализом отношений с Россией, сообщает ТАСС.
По её словам, сообществу следует создать «механизмы единого и общего ответа», что позволит «что-то противопоставлять гибридным нападениям России».
При этом канцлер отметила, что переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена недостаточно, и ЕС нужно организовать собственные «переговорные форматы».
«Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом», - резюмировала Меркель.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали лидеров Евросоюза организовать саммит с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт RT.
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