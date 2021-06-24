Меркель призвала Евросоюз к прямому диалогу с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европейский союз не должен довольствоваться только анализом отношений с Россией, сообщает ТАСС.

По её словам, сообществу следует создать «механизмы единого и общего ответа», что позволит «что-то противопоставлять гибридным нападениям России».

При этом канцлер отметила, что переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена недостаточно, и ЕС нужно организовать собственные «переговорные форматы».

«Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом», - резюмировала Меркель.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали лидеров Евросоюза организовать саммит с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт RT.

