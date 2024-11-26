Меркель: Прием Киева в НАТО в 2008 году привел к бы войне

Силы ПВО уничтожили 39 украинских БПЛА над регионами России за ночь

На территории ДНР за сутки не зафиксировано ни одного обстрела со стороны ВСУ

Глава Белгородской области поблагодарил правительство РФ за постоянную помощь региону

В Госдуму хотят запретить получение ВНЖ и гражданства РФ трудовыми мигрантами по организованному набору

Суд в Вашингтоне прекратил уголовное дело против Дональда Трампа о штурме Капитолия