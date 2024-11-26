Меркель: Прием Киева в НАТО в 2008 году привел к бы войне

Начало процесса вступления Украины в НАТО в 2008 году привело бы к конфликту с Россией раньше специальной военной операции. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Би-би-си.

По словам политика, если бы Берлин не высказался против членства Киева в Североатлантическом альянсе, «мы увидели бы военный конфликт еще раньше».

«Мне было очевидно, что президент [России Владимир] Путин не будет просто стоять и смотреть на вступление Украины в НАТО», — отметила Меркель.

Экс-канцлер указала, что всегда стремилась к мирному сотрудничеству с Россией. Также политик призвала учитывать ядерный статус РФ в международных отношениях.

Ранее Ангела Меркель заявила, что у украинского конфликта не будет «чисто военного решения», необходимо пытаться проводить переговоры между сторонами, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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