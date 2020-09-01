Меркель назвала незаконными санкции США против «Северного потока 2»

Канцлер, в частности, подчеркнула, что Германия всегда поддерживала строительство газопровода.

Строительство «Северного потока-2» было прервано в конце декабря 2019 года, когда швейцарская Allseas отказалась продолжать работы из-за угрозы санкций США. Новый оборонный бюджет США предусматривает дополнительные ограничение в дополнение к тем, которые уже введены против причастных к прокладке труб в рамках проекта.

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность проекта составит 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».



