Меркель и Байден призвали РФ отвести войска от границ Украины
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден обсудили ситуацию на востоке Украины и призвали Россию сократить присутствие войск на границах с государством. Об этом пишет Reuters.
Как сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, Меркель и Байден провели телефонный разговор, обсудив возможные меры для деэскалации ситуации в Донбассе, отмечает РИА ФАН.
Лидеры ФРГ и США подчеркнули, что для урегулирования обстановки в регионе российской стороне необходимо сократить «недавнее усиление войск», пишут Известия.
Кроме того, Меркель и Байден в телефонной беседе обсудили вывод американского контингента из Афганистана, отмечает Газета.ру.
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