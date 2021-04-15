Меркель и Байден призвали РФ отвести войска от границ Украины

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден обсудили ситуацию на востоке Украины и призвали Россию сократить присутствие войск на границах с государством. Об этом пишет Reuters.

Как сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, Меркель и Байден провели телефонный разговор, обсудив возможные меры для деэскалации ситуации в Донбассе, отмечает РИА ФАН.

Лидеры ФРГ и США подчеркнули, что для урегулирования обстановки в регионе российской стороне необходимо сократить «недавнее усиление войск», пишут Известия.

Кроме того, Меркель и Байден в телефонной беседе обсудили вывод американского контингента из Афганистана, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассРоссияУкраинаДжо БайденАнгела Меркель
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