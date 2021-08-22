Меркель: Через 25 лет ЕС не будет зависеть от импорта газа

Желая достичь климатического нейтралитета, Евросоюзу через 25 лет будет нужнос ущественно меньше газа, чем сейчас, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве 22 августа.

«Шаг за шагом к 2050 году Европе нужно будет достигать климатического нейтралитета. Это означает, самое позднее, через 25 лет из России в Европу не будет поставляться газ или будет поставляться в очень малом количестве», - цитирует Меркель ТАСС.

Канцлер Германии отметила, что Украина тоже должна развивать зеленую энергетику.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН»﻿ заявил, что результат деятельности Ангелы Меркель в отношении России можно назвать смешанным.

«Результат ее деятельности можно назвать смешанным. С одной стороны, можно говорить о конструктивных делах, в экономическом плане Германия и Россия не разошлись, несмотря на санкции. Важные проекты, «Северный поток-2» были построены, энергетический альянс будет продолжаться, есть шанс, что даже когда-то будут проходить «зеленые сделки», российский рынок по-прежнему открыт для немецких инвесторов», - сказал Рар.