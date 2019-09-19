Мэр Тулы досрочно сложил полномочия

Мэр Тулы Юрий Цкипури объявил об уходе с поста главы города, сообщает «Коммерсант». Причиной тому послужило избрание его депутатом областной Думы.

В своём обращении к горожанам, опубликованном в соцсети, он поблагодарил за поддержку губернатора Тульской области Алексея Дюмина и пообещал, что продолжит работать на благо своего региона.

«Спасибо всем за слаженную работу, взаимопонимание и поддержку в принятии важных для города решений! Я по-прежнему остаюсь в строю и буду работать на благо Тулы и Тульской области», — написал Цкипури.

Напомним, Юрий Цкипури был избран мэром Тулы в сентябре 2014 года. Он избирался из числа избранных депутатов. Его кандидатуру поддержали 32 из 33 парламентариев.

Ранее НСН писала, что Александр Осипов, уверенно выигравший выборы в единый день голосования, официально вступил в должность губернатора Забайкальского края. Торжественная церемония состоялась в большом зале читинского Дома офицеров.

