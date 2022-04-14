Мэр Таллина осудил антироссийские лозунги на соборе

Мэр Таллина Михаил Кылварт осудил антироссийские лозунги на стенах Александро-Невского кафедрального собора в центре города. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он назвал надписи «недопустимым проявлением вандализма» и «разжиганием розни». Кылварт подчеркнул, что есть допустимые границы для выражения своего мнения.

Отмечается, что среди надписей, в частности, была цитата из Библии из истории Каина и Авеля. Автор надписей - 34-летний мужчина - задержан.





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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:Таллин
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