Мэр Таллина осудил антироссийские лозунги на соборе

Мэр Таллина Михаил Кылварт осудил антироссийские лозунги на стенах Александро-Невского кафедрального собора в центре города. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он назвал надписи «недопустимым проявлением вандализма» и «разжиганием розни». Кылварт подчеркнул, что есть допустимые границы для выражения своего мнения.

Отмечается, что среди надписей, в частности, была цитата из Библии из истории Каина и Авеля. Автор надписей - 34-летний мужчина - задержан.













