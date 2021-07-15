Мэр Майами объяснил предложение бомбить Кубу
Мэр американского Майами Фрэнсис Суарес объяснил, что не призывал наносить авиаудары по Кубе. Он рассказал телеканалу MSNBC, что это — только пример возможной реакции властей США.
Он отметил, что разные американские администрации реагировали по-разному на театрах военных действий по всему миру, пишут «Известия». По словам Суареса, он привел в качестве примера авиаудары в Косово при правлении Клинтона.
Мэр добавил, что ему сложно наблюдать за напряженной ситуацией, которая происходит в непосредственной близости от границ страны. Суарес подчеркнул, что жители Майами хотят быть уверены, что власти рассматривают все возможные варианты.
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