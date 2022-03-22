Мэр Борисполя посоветовал жителям покинуть город

Жителям города Борисполя в Киевской области следует покинуть город, так как оставаться в нем может быть опасно из-за работы вооруженных сил. Об этом заявил в мэр Владимир Борисенко в своем видеообращении.

«Я обращаюсь к гражданскому населению: быть разумными и обратиться в call-центр, и по возможности уехать из города <...>. У кого нет возможности — вывезем, у кого есть — организованно, в колоннах, автомобилями своими можете выехать», — призвал мэр.

По его словам, в тех городах, где уже идут бои, должно оставаться меньше гражданского населения, так как вооруженным силам «легче работать» таким образом.

Расстояние между Борисполем и украинской столицей составляет около 37 км по автомобильной трассе. Здесь расположен крупнейший аэропорт Украины, а также крупные железнодорожная и автобусная станции.

