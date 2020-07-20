Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона

Мэр Анапы Юрий Поляков подал прошение об отставке после критики губернатора региона Вениамина Кондратьева. Об этом сообщается на сайте администрации Анапы.

В сообщении отмечается, что Поляков принял решение покинуть пост по итогам приезда в город Кондратьева. Как уточняет РИА Новости, губернатор приехал в Анапу с проверкой сферы строительства и заявил, что администрация города не справляется с самостроями.

В администрации отметили, что Кондратьев поблагодарил мэра за работу и принял его отставку. Поляков занимал должность мэра города с 2017 года. Вместе с тем губернатор края подчеркнул необходимость продолжения активной работы по недопущению незаконной застройки в городе.



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ФОТО: мэропад, отставка, увольнение
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