Менее суток осталось до окончания регистрации на онлайн-голосование

В Москве завершается регистрация на онлайн-голосование. До ее окончания осталось меньше суток. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Тем, кто хочет проголосовать онлайн, нужно подать заявление 13 сентября до 23:59 по московскому времени. Сделать это можно с помощью учетной записи на сайте mos.ru. Либо через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

Ранее сообщалось, что среди участников онлайн-голосования в Москве разыграют однокомнатные квартиры и автомобили. Также они могут получить за участие в электронном голосовании призы от десяти до ста тысяч призовых баллов, которые можно потратить в магазинах одежды и обуви, детских и спортивных товаров, мебели и электроники, в супермаркетах и аптеках, а также на посещение кафе и ресторанов.

На данный момент москвичи подали более 1,8 миллионов заявлений на участие в онлайн-голосовании.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

