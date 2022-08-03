Мексика введет туристические визы для бразильцев

Власти Мексики введут визовый режим для граждан Бразилии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мексиканского МИД.

Отмечается, что решение вступит в силу с 18 августа. Исключением будут бразильцы, которые имеют разрешение на работу в Мексике.

Власти таким образом планируют «укрепить безопасную и упорядоченную миграцию».



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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ВизаБразилияМексика
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