Мексика введет туристические визы для бразильцев

Власти Мексики введут визовый режим для граждан Бразилии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мексиканского МИД.

Отмечается, что решение вступит в силу с 18 августа. Исключением будут бразильцы, которые имеют разрешение на работу в Мексике.

Власти таким образом планируют «укрепить безопасную и упорядоченную миграцию».





