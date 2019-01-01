Политика

Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

2 мая12:40

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, пишет RT. Такое решение было принято из-за утечки информации о китайской телекоммуникационной компании Huawei.

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Сообщается, что теперь пост главы министра обороны страны занял бывший министр по вопросам международного развития Великобритании Пенни Мордонт.

Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева рассказала в беседе с НСН, как Тереза Мэй оскорбила британский парламент.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Тереза МэйОтставкаМинобороны

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