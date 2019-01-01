Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, пишет RT. Такое решение было принято из-за утечки информации о китайской телекоммуникационной компании Huawei.
Сообщается, что теперь пост главы министра обороны страны занял бывший министр по вопросам международного развития Великобритании Пенни Мордонт.
Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева рассказала в беседе с НСН, как Тереза Мэй оскорбила британский парламент.
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