Медведев заявил о возможном потеплении в отношениях России и Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги второго тура выборов президента на Украине и победу в них Владимира Зеленского, пишет RT.

Он сообщил, что результаты голосования продемонстрировали потребность граждан Украины в поисках новых подходов в решении проблем в государстве. Об этом Медведев написал на своей странице в Facebook. По мнению премьера, перед новым президентом будет стоять задача консолидации страны с учётом сложившейся ситуации, сообщает Ura.ru.

По мнению Медведева, Зеленский будет придерживаться в отношении России той риторики, что которая была озвучена кандидатом во время предвыборной кампании. Кроме того, по мнению премьер-министра, потепление в отношениях между Россией и Украиной возможно, но для этого потребуются честность, а также прагматичный и ответственный подход.

Также Дмитрий Медведев пожелал украинским властям здравомыслия и понимания «глубинной ценности отношений народов наших стран».

