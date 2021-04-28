Медведев заявил, что считает Навального политическим проходимцем
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что оппозиционный политик Алексей Навальный пытается выстроить свою карьеру на «абсолютно недобросовестной аргументации», сообщает РИА Новости.
По его словам, блогер пытается вовлечь большое количество людей, в том числе неопытную молодёжь, в свою деструктивную деятельность, при этом находясь «где-то в другом месте».
«Это противоправная позиция, она должна получать жесткий ответ со стороны государства», - подчеркнул зампред Совбеза.
В ходе прямого эфира «VKLive» Медведев назвал Навального политическим проходимцем и обвинил его в использовании «заведомо ложных аргументов».
Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок, сообщает Ura.ru. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
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