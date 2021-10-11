По его словам, у власти в Киеве находятся невежественные и необязательные люди, не имеющие определенной позиции, а отношения с нынешним руководством страны «бессмысленны и даже вредны». «Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», — написал политик.

Он считает, что на Украине именно «понимают искусство дипломатии», подписывая при этом Минские соглашения и идя на договоренности в «нормандском формате», а затем по указанию США разворачивают позицию в совершенно иную сторону.

К таким «партнерам» в международных отношениях не может быть доверия, поэтому и переговоры с ними абсолютно бессмысленны, подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее Медведев рaсскaзaл об ожидaниях от президентa Украины Владимира Зеленского. По его словам, укрaинские политические силы дaвят нa Зеленского с требовaнием не отдaвaть «ни пяди земли» и не принимaть решений вопреки укрaинским интересaм.

