Медведев видит Кобылкина и. о. замсекретаря генсовета «Единой России»

Председатель «Единой России», заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил кандидатуру бывшего главы Минприроды Дмитрия Кобылкина на должность исполняющего обязанности заместителя секретаря генерального совета партии.

Об этом информирует пресс-служба «Единой России». Голосование по кандидатуре пройдёт на заседании президиума генсовета партии в ближайшую среду, 11 ноября.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин снял с должностей сразу трех глав федеральных ведомств. В отставку отправлены вместе с Кобылкиным министр транспорта Евгений Дитрих и глава министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Дмитрий Кобылкин попрощался с коллективом министерства природных ресурсов и экологии, отметив, что годы его работы в ведомстве пришлись на переломное время в отрасли, передает РИА ФАН.

В 2019 году при Кобылкине запустили национальный проект «Экология» в рамках исполнения майского указа президента РФ, системный мониторинг «Чистый воздух», продолжилась реформа сферы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Председатель правительства Михаил Мишустин предложил Госдуме назначить новым главой Минприроды экс-министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

