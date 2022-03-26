Медведев: США - государство-разбойник

По мнению Медведева, Россию пытаются занести в разряд «rogue nation». Политик заявил, что этот термин придумал 40-й президент США Рональд Рейган.

«У нас почему-то переводят это только как "государство-изгой". Но на самом деле термин rogue, известно, переводится как "разбойник". Так вот, таким "rogue nation" являются Соединенные Штаты Америки. Не потому, что мы не любим американцев, а потому, что американцы беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара», — подчеркнул зампред Совбеза.

