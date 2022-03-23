Медведев: США безразлична судьба других стран

«Американцев мало интересует будущее – если речь не идёт об их собственных доходах, их доме, их планах. В своё время я был поражён, когда один из президентов США в ответ на мой вопрос, что же будет с Ближневосточным регионом через три месяца после их "помощи", безмятежно ответил: "А мы так далеко не загадываем. Слишком долгий срок!"», — отметил Медведев.

Замглавы Совбеза подчеркнул, что такова суть взгляда США на проблемы других — «им просто наплевать, что и с кем станется дальше», и в Вашингтоне этого не скрывают.

Как отметил Медведев, после Второй мировой войны США вдали от своей территории и без оглядки на мировое сообщество. При этом американские власти оставляли за собой возможность «все и всех бросить, выйти из игры, как только эта партия близка к проигрышу», отмечает RT.

