Медведев: США безразлична судьба других стран
Американским политикам безразлична судьба других стран, считает зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Американцев мало интересует будущее – если речь не идёт об их собственных доходах, их доме, их планах. В своё время я был поражён, когда один из президентов США в ответ на мой вопрос, что же будет с Ближневосточным регионом через три месяца после их "помощи", безмятежно ответил: "А мы так далеко не загадываем. Слишком долгий срок!"», — отметил Медведев.
Замглавы Совбеза подчеркнул, что такова суть взгляда США на проблемы других — «им просто наплевать, что и с кем станется дальше», и в Вашингтоне этого не скрывают.
Как отметил Медведев, после Второй мировой войны США вдали от своей территории и без оглядки на мировое сообщество. При этом американские власти оставляли за собой возможность «все и всех бросить, выйти из игры, как только эта партия близка к проигрышу», отмечает RT.
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