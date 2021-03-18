Медведев прокомментировал слова Байдена о Путине цитатой Фрейда
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что высказывания президента США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине являются издержками возраста, сообщает ТАСС.
Он напомнил, что ранее встречался ещё с вице-президентом Байденом на разных международных мероприятиях, и тогда он «производил адекватное впечатление». Однако, по мнению Медведева, время политика не пощадило.
Общаясь с журналистами зампред Совбеза также вспомнил цитату доктора Фрейда: «Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость».
Ранее Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что его российский коллега Владимир Путин ответит за приписываемое России «вмешательство» в президентские выборы в США. Кроме того, американский лидер утвердительно ответил на вопрос ведущего, считает ли он президента РФ убийцей, сообщает журнал «Профиль».
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал высказывания американского лидера и написал, что Байдену «лечиться надо», так как он «опасен для всего человечества».
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